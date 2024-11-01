·
4
meneos
44
clics
10 películas románticas recientes que te calentarán el corazón este invierno
Estas ficciones, aplaudidas por el público y los expertos en los últimos años, no te dejarán de piedra.
|
etiquetas
:
películas románticas
,
público
,
críticos
relacionadas
#1
mente_en_desarrollo
No recuerdo el título, pero la más romántica que he visto, es una que un pizzero llega a casa de un ama de casa frustrada y bueno...
No recuerdo el final, y en realidad solo vi unos minutos, pero por lo que estaban haciendo, seguro que al final se casan.
4
K
65
#2
skaworld
#1
La verdad es que ese tipo de peliculas me parecen de lo mas irreal y absurdo, una mala parodia de lo que es una vida sana y normal, nadie dejaria enfriar así a lo loco la pizza, primero comes y luego ya si eso haces lo que sea
2
K
39
#3
mente_en_desarrollo
#2
Se nota que no la has visto.
Desde la dirección consiguieron que fuese lo natural dada la situación y todo el mundo entienda que la pizza no era lo importante ahí.
Tenía piña.
2
K
40
#4
skaworld
#3
Eso es absurdo... es como si tu vecina chubby ebony mature te invita a casa y te hace un zumo y tu vas y no te lo bebes porque le estas comiendo las tetas... ¡Que se le oxidan las vitaminas!
1
K
24
#5
mente_en_desarrollo
*
#4
Te guías por premisas antiguas.
Si mi vecina chubby ebony mature netorare lactation me invita a su casa a hacerme un zumo, ya sabe que lo de las vitaminas es un bulo desmentido por la ciencia.
2
K
34
#7
capitan.meneito
*
#5
#4
no tenéis ni idea. El zumo de mipalo conserva las vitaminas durante horas sin oxidarse.
Tengo una vecina chubby ebony young doctora en química con bata blanca que me lo ha confirmado.
1
K
22
#9
coydanerko
#4
Fué a por zumo y le dió de su zumo.
1
K
18
#6
Meloncio
#3
Y salchicha
0
K
6
#8
capitan.meneito
#3
ojo, la piña tiene agujero.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
