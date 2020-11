10 mejores películas de terror coreano más perturbadoras del cine  

En los últimos años, el cine de terror coreano (conocido también como K-horror) se ha convertido en uno de los géneros mas buscados por los fans del horror. Destacando por su mezcla de leyendas urbanas, psicología humana, espíritus furiosos y mucho gore. Ha llegado el fin de semana y si no tienes planes aquí una lista que os recomiendo mucho, en lo personal he visto todas y destaco "I Saw The Devil". Recordemos que son las 10 mejores, pero hay algunas que salieron este año que valen muchísimo la pena.