2
meneos
3
clics
1,2 millones de andaluces padecen hacinamiento e insalubridad en sus viviendas
Lo que aboca a una «fractura social» y a una «cronificación de la desigualdad».
etiquetas
vivienda
crisis
burbuja
alquiler
2
0
0
K
30
actualidad
3 comentarios
2
0
0
K
30
actualidad
#1
CharlesBrowson
aun nos podemos apretar aun mas home, donde caben 3 caben 15 my dear
1
K
27
#2
Icelandpeople
#1
Efectivamente, siempre se puede profundizar más en el tercemundismo.
Y ampliarlo en extensión. En ello estamos.
0
K
19
#3
sleep_timer
Que alegría da ver como la gente disfruta de lo que ha votado.
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
