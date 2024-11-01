edición general
1,2 millones de andaluces padecen hacinamiento e insalubridad en sus viviendas

Lo que aboca a una «fractura social» y a una «cronificación de la desigualdad».

CharlesBrowson
aun nos podemos apretar aun mas home, donde caben 3 caben 15 my dear
Icelandpeople
#1 Efectivamente, siempre se puede profundizar más en el tercemundismo.

Y ampliarlo en extensión. En ello estamos.
sleep_timer
Que alegría da ver como la gente disfruta de lo que ha votado.
