Zoulikha Oudai [EN]

Zoulikha Oudai tuvo cinco hijos; tras la ejecución de su marido y de uno de sus hijos a manos de las fuerzas francesas, se comprometió con la causa independentista y se unió al Frente de Liberación Nacional (Argelia). Posteriormente pasó a la clandestinidad y se convirtió en una destacada agente de inteligencia del Frente. Fue capturada por las fuerzas francesas en 1957 y ejecutada tras diez días de torturas infructuosas. Su cuerpo no fue recuperado hasta 1984; actualmente descansa en un cementerio de mártires en Menaceur.
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Pero su corazón no se rindió a la desesperación. A principios de 1957, hizo un juramento silencioso y se unió a los combatientes por la libertad. Desde entonces, se convirtió en su fuerza silenciosa.
Recaudó dinero para la causa. Reunió medicamentos y suministros cuando no había ninguno.
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