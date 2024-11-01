Zoulikha Oudai [EN]

Zoulikha Oudai tuvo cinco hijos; tras la ejecución de su marido y de uno de sus hijos a manos de las fuerzas francesas, se comprometió con la causa independentista y se unió al Frente de Liberación Nacional (Argelia). Posteriormente pasó a la clandestinidad y se convirtió en una destacada agente de inteligencia del Frente. Fue capturada por las fuerzas francesas en 1957 y ejecutada tras diez días de torturas infructuosas. Su cuerpo no fue recuperado hasta 1984; actualmente descansa en un cementerio de mártires en Menaceur.