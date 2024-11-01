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Zoulikha Oudai [EN]

Zoulikha Oudai [EN]

Zoulikha Oudai tuvo cinco hijos; tras la ejecución de su marido y de uno de sus hijos a manos de las fuerzas francesas, se comprometió con la causa independentista y se unió al Frente de Liberación Nacional (Argelia). Posteriormente pasó a la clandestinidad y se convirtió en una destacada agente de inteligencia del Frente. Fue capturada por las fuerzas francesas en 1957 y ejecutada tras diez días de torturas infructuosas. Su cuerpo no fue recuperado hasta 1984; actualmente descansa en un cementerio de mártires en Menaceur.

| etiquetas: zoulikha oudai , argelia , independencia , francia
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3 comentarios
8 2 0 K 143 cultura
TooBased #1 TooBased
A la sombra de las montañas argelinas, a finales de 1956, los soldados franceses fueron a buscar a la familia de una mujer sencilla. Mataron a su esposo y a su hijo pequeño. Su mundo se destrozó aquel día.

Pero su corazón no se rindió a la desesperación. A principios de 1957, hizo un juramento silencioso y se unió a los combatientes por la libertad. Desde entonces, se convirtió en su fuerza silenciosa.

Recaudó dinero para la causa. Reunió medicamentos y suministros cuando no había ninguno.

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Supercinexin #2 Supercinexin
Lo de Francia en Argelia fue auténtico terror colonial. Curiosamente, nunca se habla de ello ni de las masacres perpetradas contra civiles, ni de la gran cantidad de fascistas que militaban en las filas francesas de forma oficial, ni del racismo salvaje de Francia contra los argelinos, ni le preguntes a ningún derechista de Europa qué era la O.A.S. porque los muy analfabetos no lo saben. Eso sí, a la mierdecilla de la R.A.F. alemana la conoce toda Europa y durísimas condenas y que no se repita más y blablabla.
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cocolisto #3 cocolisto
Tantas historias y personas ocultas que sufrieron todo tipo de abusos y violencia y que no hayamos aprendido nada...
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menéame