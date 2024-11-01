edición general
4 meneos
44 clics
Zohran Mamdani (nuevo alcalde de New York) hablando castellano

Zohran Mamdani (nuevo alcalde de New York) hablando castellano  

"Juntos vamos a construir la ciudad que merecemos! Y con tu ayuda, voy a seguir aprendiendo español!" Reciente vídeo de campaña en castellano del flamante nuevo alcalde de New York, Zohran Mamdani.

| etiquetas: zohran mamdani , alcalde , new york , castellano , latinos , usa
3 1 0 K 51 politica
2 comentarios
3 1 0 K 51 politica
Mangione #1 Mangione *
Mientras Trump se esfuerza por deportar latinos, Zohran se esfuerza por que los latinos le entiendan... a ver si al final el péndulo va a romper la ventana de Overton... :roll:
0 K 13
platypu #2 platypu
– «Zohran Mamdani está a punto de convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York, en gran parte gracias a un equipo muy unido de jóvenes profesionales judíos que lo ayudaron a derrotar a una histórica dinastía política. xD xD
– Su Director de Comunicaciones: Andrew Epstein, judío.
– Su Directora Política y Directora de Redacción: Julian Gerson, judía.
– Su Asesor principal y Estratega de Medios: Morris Katz, judío.
– Su Asistente Ejecutivo y "hombre de confianza": Spencer Goldberg, judío.
0 K 7

menéame