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ZionSiphon: malware OT apunta a plantas de agua israelíes para elevar cloro a niveles tóxicos

ZionSiphon: malware OT apunta a plantas de agua israelíes para elevar cloro a niveles tóxicos

El malware combina propagación USB, escaneo de protocolos ICS y lógica de sabotaje para manipular niveles de cloro y presión en sistemas de desalinación. Darktrace detectó fallas en su código que impiden su activación actual. Investigadores de Darktrace identificaron una nueva cepa de malware denominada ZionSiphon, diseñada específicamente para sabotear sistemas de tecnología operacional (OT) en plantas de tratamiento de agua y desalinación.

| etiquetas: zionsiphon , malware , depuradora , industrial , israel
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3 comentarios
4 1 0 K 42 tecnología
obmultimedia #1 obmultimedia
usan las canciones de los triunfitos como malware? :troll: :troll: :troll: :troll:
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curaca #3 curaca
Un titular un tanto tendencisos. Si se lee la noticia, dice casi al final, que el virus no funciona porque tiene un error.
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#2 Poligrafo
Death to Sionism !
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menéame