Zerocalcare: "Como activistas no tenemos elementos para combatir el mundo creado por Trump"

Descubre 'Más allá de los escombros' de Zerocalcare, una novela gráfica que aborda el miedo a perder el contacto con nuestras raíces.

1 comentarios
azathothruna #1 azathothruna
Y la segunda enmienda que?
