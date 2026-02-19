Zenk Space y otras empresas chinas de cohetes que no conoces

Hay pocas cosas más complicadas que seguir la evolución de las empresas new space chinas. En este blog llevamos años contando los progresos de este sector y espero que a los lectores ya les suenen los nombres de compañías como LandSpace, iSpace o Galactic Energy. Pero hay más. Uno supondría que el mercado esté completamente saturado, pero, sin embargo, casi no pasa un mes en que no aparezca una nueva empresa aeroespacial china, muchas de ellas de lanzadores.