Zelensky elegido: Las fantasías del pueblo y el favor de Kolomoysky (2)

Abril 2019, el humorista Vladimir Zelensky derrotó por mayoría aplastante a Pyotr Poroshenko en las elecciones presidenciales. En una serie de televisión llamada 'Servidor del pueblo', Zelensky interpretó el papel de un maestro que lanza una campaña quijotesca a la presidencia presentándose como un cruzado contra la corrupción. La serie, que se hizo tremendamente popular, se emitió en el canal de televisión 1+1, siendo mayoritariamente propiedad del grupo 1+1 Media Group de Kolomoysky.

| etiquetas: ucrania , zelensky , igorkolomoysky , corrupción
2 comentarios
#1 anamabel *
Poroshenko probablemente estaba amortizado cuando Kolomoiski quiso meter a su marioneta. Y Timoshenko casi
#2 BurraPeideira_
A los estadounidenses les tocó la lotería cuando Poroshenko, que era su candidato, perdió las elecciones.
