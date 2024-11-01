Zelensky elegido: Las fantasías del pueblo y el favor de Kolomoysky (2)

Abril 2019, el humorista Vladimir Zelensky derrotó por mayoría aplastante a Pyotr Poroshenko en las elecciones presidenciales. En una serie de televisión llamada 'Servidor del pueblo', Zelensky interpretó el papel de un maestro que lanza una campaña quijotesca a la presidencia presentándose como un cruzado contra la corrupción. La serie, que se hizo tremendamente popular, se emitió en el canal de televisión 1+1, siendo mayoritariamente propiedad del grupo 1+1 Media Group de Kolomoysky.