Zelensky: Creo que Orbán perderá las elecciones y las relaciones con Hungría se normalizarán [ENG]

Zelensky en una entrevista con un medio italiano ha expresado su esperanza de que el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pierda las elecciones y sea posible la normalizar relaciones con Hungría. Cita: "Los rusos bombardearon Druzhba varias veces y luego atacaron a nuestros técnicos que lo estaban reparando. ¿Por qué carajo Orbán no acusó a los rusos de bombardear? Se lo expliqué a Fico: el oleoducto está destruido, para repararlo necesitamos un alto el fuego, y esto hay que explicárselo claramente a Putin."
| etiquetas: zelensky , viktor orban , elecciones , hungría , fico , druzhba
¡Ah, si!
¡El payaso ese que salía en la tele y ahora anda mendigando y dando sablazos!
Un notas al que invitaron a un club y ahora se caga en la moqueta.
Ucrania, o sea, Zelensky, bombardeó el oleoducto. Primero en Bielorrusia y luego en Rusia, pero los rusos lo repararon rápido en ambas ocasiones. Entonces Zelensky bombardeó el mismo oleoducto en el tramo que pasa por su propio territorio y luego da la excusa de que necesitan un alto el fuego para repararlo.
Y haciendo esto, ha cortado el petroleo barato ruso que llegaba a Hungria y Eslovaquia, que estan al borde del desabastecimiento. Luego se quejan de que ambos… » ver todo el comentario
Y si Alemania tuviese un poco de dignidad tambien lo hubiese hecho despues de la voladura del Nord Stream