Zelensky: Creo que Orbán perderá las elecciones y las relaciones con Hungría se normalizarán [ENG]

Zelensky: Creo que Orbán perderá las elecciones y las relaciones con Hungría se normalizarán [ENG]

Zelensky en una entrevista con un medio italiano ha expresado su esperanza de que el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pierda las elecciones y sea posible la normalizar relaciones con Hungría. Cita: "Los rusos bombardearon Druzhba varias veces y luego atacaron a nuestros técnicos que lo estaban reparando. ¿Por qué carajo Orbán no acusó a los rusos de bombardear? Se lo expliqué a Fico: el oleoducto está destruido, para repararlo necesitamos un alto el fuego, y esto hay que explicárselo claramente a Putin."

Ripio #3 Ripio
¿Quién es ese Zelensky?

¡Ah, si!
¡El payaso ese que salía en la tele y ahora anda mendigando y dando sablazos!
josde #5 josde
#3 Y quien es Orban, el nazi ese que pone pegas y no quiere pagar nada pero si ser de la UE.
Ripio #6 Ripio
#5 ¿Orban?
Un notas al que invitaron a un club y ahora se caga en la moqueta.
#4 Mandri20
Jajajaaj hijo de puta.

Ucrania, o sea, Zelensky, bombardeó el oleoducto. Primero en Bielorrusia y luego en Rusia, pero los rusos lo repararon rápido en ambas ocasiones. Entonces Zelensky bombardeó el mismo oleoducto en el tramo que pasa por su propio territorio y luego da la excusa de que necesitan un alto el fuego para repararlo.

Y haciendo esto, ha cortado el petroleo barato ruso que llegaba a Hungria y Eslovaquia, que estan al borde del desabastecimiento. Luego se quejan de que ambos…   » ver todo el comentario
Veelicus #7 Veelicus
#4 Es que si Hungria y Eslovaquia no estubieran en la UE ya le habrian declarado al guerra a Ucrania.
Y si Alemania tuviese un poco de dignidad tambien lo hubiese hecho despues de la voladura del Nord Stream
#1 MenéameApesta
Sí, porque zelenski no va a perder las elecciones.
sotillo #2 sotillo
#1 Mientras sirva a los intereses de Trump no tendrá problemas, ahora como de facilidades a que Europa tenga energía de Rusia le cae un pepino del 50 y se acabó
vicvic #8 vicvic
#1 ¿Sabes que están en medio de una guerra defendiéndose del fascismo ruso? ?( Habría que ver cuantos países pueden hacer elecciones mientras te están asesinando y robando.
