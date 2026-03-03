Zelensky: Creo que Orbán perderá las elecciones y las relaciones con Hungría se normalizarán [ENG]

Zelensky en una entrevista con un medio italiano ha expresado su esperanza de que el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pierda las elecciones y sea posible la normalizar relaciones con Hungría. Cita: "Los rusos bombardearon Druzhba varias veces y luego atacaron a nuestros técnicos que lo estaban reparando. ¿Por qué carajo Orbán no acusó a los rusos de bombardear? Se lo expliqué a Fico: el oleoducto está destruido, para repararlo necesitamos un alto el fuego, y esto hay que explicárselo claramente a Putin."