Zelenski rechaza viajar a Moscú y reta a Putin a ir a Kiev: "No puedo ir a la capital de este terrorista"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha descartado aceptar la oferta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para mantener un cara a cara en Moscú y ha dicho que es este último quien "puede ir a Kiev" si tiene verdadera intención de tender puentes y negociar el final de la guerra.
Rebajarse y ser ridiculizado en la Casa Blanca ante el presidente de la potencia que se está quedando con su pais, sí.
Dar la cara en un viaje diplomático al más alto nivel, no.
Es mucho más seguro mandar a chavalines que se maten entre ellos.
es.wikipedia.org/wiki/Víktor_Yúshchenko#Envenenamiento_con_dioxina
Y "mandar a chavalines que se maten entre ellos" es lo que hacen siempre los líderes políticos cuando sus países están en guerra, desde el principio de los tiempos.
Putin necesita al tonto de Zelenski vivo.
"Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error."
Y zelenski está arrastrando consigo a Ucrania.
por otro lado eliminarlo puede suponer desequilibrar aún más ucrania y que coja el poder alguien con más ganas de hacer "cosas" para ganar la guerra.
Si no un chupitin de novichok y pa'lante.
Lo que no tiene sentido es "Ven aquí" "No, ven tú aquí si tenscullóns" (como el Monago al Trias).