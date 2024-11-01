edición general
6 meneos
10 clics
Zelenski rechaza viajar a Moscú y reta a Putin a ir a Kiev: "No puedo ir a la capital de este terrorista"

Zelenski rechaza viajar a Moscú y reta a Putin a ir a Kiev: "No puedo ir a la capital de este terrorista"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha descartado aceptar la oferta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para mantener un cara a cara en Moscú y ha dicho que es este último quien "puede ir a Kiev" si tiene verdadera intención de tender puentes y negociar el final de la guerra.

| etiquetas: zelenski , rechaza , viajar , moscú
5 1 0 K 61 actualidad
29 comentarios
5 1 0 K 61 actualidad
Comentarios destacados:      
pepel #2 pepel
Europa tiene más dinero.
2 K 46
ur_quan_master #4 ur_quan_master *
Mandar a morir a otros al frente si.
Rebajarse y ser ridiculizado en la Casa Blanca ante el presidente de la potencia que se está quedando con su pais, sí.
Dar la cara en un viaje diplomático al más alto nivel, no.
9 K 42
curaca #5 curaca
#4 viaje diplomático. Tú sabes que si viaja a Moscú, Putler se lo carga ¿No?
9 K 74
CacaSonriente #17 CacaSonriente
#5 Las potencias jamás hacen magnicidios a no ser que el país rival esté ya completamente ganado y sin ninguna resistencia. No son tontos, se la pueden devolver en cualquier momento. Hacer un magnicidio, a pocos medios e interés que se tenga, es muy fácil.

Es mucho más seguro mandar a chavalines que se maten entre ellos.
2 K 39
Brill #26 Brill
#17 Díselo a Víctor Yúschenko.

es.wikipedia.org/wiki/Víktor_Yúshchenko#Envenenamiento_con_dioxina

Y "mandar a chavalines que se maten entre ellos" es lo que hacen siempre los líderes políticos cuando sus países están en guerra, desde el principio de los tiempos.
0 K 10
Asimismov #19 Asimismov *
#4 #5 Putin no gana nada sin Zelenski y está ganando con Zelenski.
Putin necesita al tonto de Zelenski vivo.
3 K 45
Kasterot #27 Kasterot
#19 la frase lo dice bien claro
"Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error."
Y zelenski está arrastrando consigo a Ucrania.
por otro lado eliminarlo puede suponer desequilibrar aún más ucrania y que coja el poder alguien con más ganas de hacer "cosas" para ganar la guerra.
1 K 33
#22 BurraPeideira_
#5 Seguramente no fuera a pasarle nada, pero el mero hecho de ir implicaría una capitulación. Si van a seguir en guerra los presidentes no pueden hacerse fotos dándose la mano, son muchos muertos en ambos bandos, internamente sería un suicidio.
0 K 10
#25 MyNameIsEarl
#5 no sé lo cargará, se caerá por su propia voluntad al estilo Putin!!!
Si no un chupitin de novichok y pa'lante.
0 K 6
#7 meneandotela
#4 menudo comentario chorra.
6 K 35
ewok #11 ewok
#4 Pues que si no quieren ir a Moscú ni Kiev, y en Estambul no funcionó, que se reúnan en Oslo, Reikiavik, Ginebra, Viena, Atenas, Astaná o el Vaticano, y que elijan de mediador a Angela Merkel, León XIV, Erdogan, Guterres o a quienes quieran.

Lo que no tiene sentido es "Ven aquí" "No, ven tú aquí si tenscullóns" (como el Monago al Trias).
1 K 14
#15 Klamp
#11 contra putin hay una orden de detención del cpi, así que mejor que vayan a India o China o incluso los states que saben que no le detendrán.
1 K 19
#14 Klamp
#4 hay una orden de detención vigente en Rusia contra zelenski.
0 K 8
a69 #6 a69
Yo no iría. Hay demasiadas ventanas y el café puede contener polonio
2 K 26
vicvic #8 vicvic *
Evidentemente que no va a ir, a parte de temer por su vida (el fascismo no es muy fiable que digamos), sería una humillación. La única solución pasa por que Europa se involucre más,y más aún ahora que la administración americana prácticamente es pro Putin. Al final solo Europa puede salvar a Europa.
1 K 21
#10 chavi
#8 Define "involucrarse más".
1 K 24
LinternaGorri #23 LinternaGorri
#10 Este quiere que mis hijos vayan a su puta guerra, lo dudas?
0 K 11
makinavaja #21 makinavaja
#8 Tanto Ucrania como Rusia son Europa...
0 K 12
HeilHynkel #28 HeilHynkel
¿Nos jugamos un café a que los OTANeros acaban firmado la rendición en Beijing o Delhi?
0 K 18
Metabarón #13 Metabarón
Lo que pida Zelenski es irrelevante, y aún no se ha dado cuenta.
1 K 18
antesdarle #18 antesdarle
#13 dijo uno en menéame xD
1 K 17
Metabarón #20 Metabarón
#18 No hay botijo en tu casa xD
0 K 7
Lutin #1 Lutin
Ahora qué pide? No quería dinero y armas?
1 K 14
suppiluliuma #29 suppiluliuma *
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM no ven razón alguna para que Emil Hácha rehúse ir a Alemania y entrevistarse con el Führer.
0 K 11
kinz000 #9 kinz000
El que viaje a casa del otro no sale vivo
0 K 11
antesdarle #12 antesdarle *
#9 hay bastantes países que se han ofrecido para acoger esa reunión. Putin puede elegir el que prefiera. Naturalmente Zelenski ni nadie que no se cague encima le parecería aceptable viajar a Moscú
1 K 17
ruinanamas #24 ruinanamas
Para negociar la paz lo primero que hay que hacer es dejar el EGO en casa y hacerlo en un país neutral, lo veo jodido.
0 K 9
Apotropeo #3 Apotropeo
Yo no le invitaría, al principio del conflicto, ya intentó ir con toda la caballería.
0 K 9
#16 arreglenenlacemagico
soy el lobo quieres reunirte en mi cueva quieres venir en el avion como prigozhin , seran que no tienen record de derribos de aviones civiles los rusos en los ultimos años
0 K 7

menéame