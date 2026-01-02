edición general
1 meneos
 

Zelenski nombra al jefe de la inteligencia militar ucraniana Kyrylo Budanov nuevo ayudante de alto nivel

El nombramiento de Budanov para dirigir la oficina del presidente marca un cambio inusual, al situar a un jefe de inteligencia en activo en el centro de la coordinación política y diplomática de Ucrania.

| etiquetas: ucrania , zelenski
1 0 0 K 20 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 20 actualidad

menéame