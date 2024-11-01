Zelenski afirma que la ONU "no puede detener el derramamiento de sangre" en Ucrania: "las armas son las que deciden quién sobrevive"

El presidente de Ucrania afirma en la Asamblea General de la ONU: "El siglo XXI no es diferente al pasado: si una nación quiere la paz, necesita armas, ni la cooperación internacional ni el derecho internacional funciona a menos que tengas amigos poderosos dispuestos a defenderte"
Eso se consigue con diplomacia, comercio y estabilidad de las clases bajas.
Con armas, lo que se consigue es poner a la clase obrera contra ella misma vendiendo tonterías como "patria" o "nación", a la vez que se hace una reducción de pobres para que no lleguen a una masa crítica que pueda suponer un problema a los poderosos (como una revolución).
La UE lleva sin matarse un siglo porque han visto que vendiéndose cosas entre ellos ganan más que matándose entre ellos.
Precisamente, lo que
Recordemos lo que decían nuestros líderes europeos de los acuerdos de Minsk, que solo lo firmaron para ganar tiempo y armar a Ucrania, y ahora lloran por las esquinas porque nadie cuenta con ellos para nada, normal, como para fiarse.
Ucrania tiene que ser neutral o desaparecer tal como la conocemos, lo demás es retórica barata.
Pero majo, tu has tenido un minimo de dignidad y te has leido los acuerdos de Miinsk? Acuerdos que Rusia incumplió de forma sistematica.... era algo de esperar en un pais
No tiene razón, los largos periodos de paz vinieron acompañados por comercio y el entendimiento mutuo que se consigue mas juntos que por separado
Pero bueno, esa fue la principal razón de primero no dejar entrar en funcionamiento el NS2 y luego volar ambos