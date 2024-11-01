edición general
Zelenski afirma que la ONU "no puede detener el derramamiento de sangre" en Ucrania: "las armas son las que deciden quién sobrevive"

El presidente de Ucrania afirma en la Asamblea General de la ONU: "El siglo XXI no es diferente al pasado: si una nación quiere la paz, necesita armas, ni la cooperación internacional ni el derecho internacional funciona a menos que tengas amigos poderosos dispuestos a defenderte"

comentarios
Tkachenko #1 Tkachenko
Menudos "amigos"....los genocidas yankis y sus lacayos europedos ¬¬
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Anda a este si le han dejado entrar en el país para la xonferencia de la ONU, pues ha tenido mas suerte que a los palestinos que les han negado visado.
javibaz #6 javibaz
Resumen: los que le dan las armas no quieren que acabe.
IkkiFenix #7 IkkiFenix *
Este payaso quiere arrastrarnos a todos a una guerra, pero él no va, y los descerebrados que tenemos por gobernantes tampoco, quieren que vayas tu y tu familia.
Andreham #2 Andreham
No, si una nación quiere la paz, tiene que hacer todo lo posible porque el resto de naciones no tenga que salir de sus fronteras a buscar las tierras (o los recursos) de otra.

Eso se consigue con diplomacia, comercio y estabilidad de las clases bajas.

Con armas, lo que se consigue es poner a la clase obrera contra ella misma vendiendo tonterías como "patria" o "nación", a la vez que se hace una reducción de pobres para que no lleguen a una masa crítica que pueda suponer un problema a los poderosos (como una revolución).

La UE lleva sin matarse un siglo porque han visto que vendiéndose cosas entre ellos ganan más que matándose entre ellos.
#4 pozz *
#2 diplomacia, comercio... esa estrategia la intento un tal Chamberlain con Hitler un los acuerdos de Munich de 1938, paz por territorios (Checoslovaquia) y comercio... se alimentó el ego imperialista del nazi y nos llevo a la segunda guerra mundial. Algo parecido se intento en 2014, unas sanciones paripe por el robo de Crimea, e intentar apaciguar al nazi ruso con el comercio con la UE, nuevamente, fue un fracaso que nos llevo a la invasion imperialista y neonazi del 2022.
Precisamente, lo que…   » ver todo el comentario
Oestrimnio #10 Oestrimnio
#4 Putin aprendió de Chamberlain que no se puede negociar con los imperialistas anglosajones, unos piratas que el único acuerdo que van a respetar es el que se les impone por la fuerza.
Recordemos lo que decían nuestros líderes europeos de los acuerdos de Minsk, que solo lo firmaron para ganar tiempo y armar a Ucrania, y ahora lloran por las esquinas porque nadie cuenta con ellos para nada, normal, como para fiarse.

Ucrania tiene que ser neutral o desaparecer tal como la conocemos, lo demás es retórica barata.
#11 pozz *
#10 Nunca dejais de sorprender los que os posicionais a favor de un imperialista neonazi que os desprecia..... un tiparraco que tiene sumido a al pueblo ruso en la miseria, pese a ser un pais asquerosamente rico en todo tipo de recursos, tiene unos niveles de vida y salarios peores que en paises como Marruecos o Argentina.

Pero majo, tu has tenido un minimo de dignidad y te has leido los acuerdos de Miinsk? Acuerdos que Rusia incumplió de forma sistematica.... era algo de esperar en un pais…  media   » ver todo el comentario
#8 Luiskelele
#2 eso como redacción de primaria queda súper chulo, en la vida real si el vecino se ve mucho más fuerte te invade y ya si eso comercia él con sus nuevos terrenos y de más.
iñakiss #9 iñakiss *
Las armas, si, porque la diplomacia, el diálogo, lllegar a acuerdos cuando algo está enquistado y lleva más de tres años…eso no debe evitar derramamiento de sangre.
karlos_ #3 karlos_
Han intentado a negociar para que la paz sea mas rentable que la guerra ?

No tiene razón, los largos periodos de paz vinieron acompañados por comercio y el entendimiento mutuo que se consigue mas juntos que por separado

Pero bueno, esa fue la principal razón de primero no dejar entrar en funcionamiento el NS2 y luego volar ambos
