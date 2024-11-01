De Zaragoza al desierto marroquí: dos ingenieros aragoneses convierten un rally en proyecto solidario

Daniel Zueco y Javier Sauras han recorrido 5.000 kilómetros con un coche de más de 20 años y han logrado instalar una bomba de agua potable en un oasis del sur de Marruecos, proyecto por el que han sido reconocidos con el premio solidario del Uniraid 2026
Un proyecto muy bonito. Ahora pregunto, ¿cuántos de estos siguen funcionando después de un tiempo? Lo digo porque leía, creo que en "Blanco bueno busca negro pobre", que uno de los problemas o aspectos que casi nadie tenía en cuenta con los proyectos solidarios era el mantenimiento. Tú puedes levantar un hospital, una escuela, un pozo, pero si luego los lugareños no tienen medios para mantenerlo no sirve de nada.