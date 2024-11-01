edición general
3 meneos
7 clics
Zaragoza se consolida como referente internacional en simulación computacional

Zaragoza se consolida como referente internacional en simulación computacional

El Zaragoza Scientific Center for Advanced Modeling (ZCAM), nodo español de la red europea CECAM, celebra en 2025 su decimoquinto aniversario como centro de referencia en modelización y simulación computacional aplicada a la Física, la Química, la Biología y la Ciencia de Materiales. Fundado a finales de 2009 con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno de Aragón y el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza, el ZCAM ha consolidado un espacio de excelencia científica con

| etiquetas: zaragoza , consolida , referente , internacional , simulación , computacional
2 1 0 K 37 actualidad
sin comentarios
2 1 0 K 37 actualidad

menéame