Zaragoza adjudica el contrato para implantar 14 nuevos pasos de peatones inteligentes en la ciudad

En concreto, el contrato, y a través de la modalidad ‘llave en mano’, prevé la implementación de un sistema de vídeo analítica con señalización LED orientado a reforzar la seguridad vial, tanto para los peatones como para los conductores. La tecnología se basa en el análisis del entorno mediante cámaras inteligentes que detectan la presencia y el movimiento en las inmediaciones del paso de peatones. Esta información se traduce en señales luminosas activas, visibles para los usuarios de la vía, que sustituyen la tradicional señalización horizont