Zalia adjudicará 300.000 metros cuadrados al proyecto de paneles solares de Sunwafe

La implantación del primer gran proyecto empresarial en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) está un poco más cerca, después de que este viernes se haya formalizado la adjudicación de 30 hectáreas en la Zalia a Sunwafe, empresa que proyecta fabricar obleas de silicio, un componente básico de los paneles que producen energía solar fotovoltaica. La adjudicación fue aprobada por el Consejo de Administración de la Zalia.