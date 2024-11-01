edición general
Zahra, de 47 años, es la víctima mortal número 34 por violencia de género este año

Zahra, de 47 años y asesinada presuntamente por su expareja en Moguer (Huelva), es la víctima mortal número 34 por violencia de género en lo que va de 2025 en España y la número 1.329 desde que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios en el ámbito de la pareja en 2003, según informa EFE.

etiquetas: violencia machista , violencia de género , huelva
"De las 34 víctimas de 2025, 21 eran de nacionalidad española y 13, de origen extranjero, al igual que los feminicidas que acabaron con sus vidas."

Las mujeres extranjeras en España tienen una probabilidad mucho más alta de ser asesinada por su pareja o expareja que las españolas. Representan el 16% de mujeres y más del 50% de asesinadas.
Si presuntamente ha sido asesinada por su expareja, es una presunta víctima de violencia de género. ¿No?
#1 Cierto! Tienes razón
Gran trabajo de las charos del ministerio de igualdad.
