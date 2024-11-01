Zahra, de 47 años, es la víctima mortal número 34 por violencia de género este año

Zahra, de 47 años y asesinada presuntamente por su expareja en Moguer (Huelva), es la víctima mortal número 34 por violencia de género en lo que va de 2025 en España y la número 1.329 desde que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios en el ámbito de la pareja en 2003, según informa EFE.