Yuji, tras ser rechazado por Kamaria, encuentra refugio en un perro de peluche  

Yuji, un mono patas de apenas mes y medio de nacido, despierta todos los días aferrado a su perro de peluche. No es un juguete cualquiera, es un sustituto materno luego de que fue rechazado por Kamaria, una hembra primeriza con la que no pudo establecer un vínculo. El enternecedor monito de apenas 673 gramos es el caso más reciente de crianza asistida en el zoológico de Guadalajara, en el occidente de México. Ahora las miradas de miles de mexicanos se centran en Yuji, quien ha desatado las comparaciones con el popular Punch.