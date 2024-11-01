·
Yolanda Díaz cree que a PP y Junts les saldrá caro su 'no' a la reducción de jornada: "Han golpeado a 12 millones de personas"
PP, Junts y Vox tumban la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media.
#1
Leon_Bocanegra
No te flipes, Yolanda. Los votantes de esos partidos asumirían que sus líderes les metieran un dildo con púas oxidadas por el culo si haciera falta.
Aquí dejo un comentario de uno de ellos de esta misma mañana
A la izquierda solo le interesan sus cuatro votontos pancarteros que
sólo piensan en fichar media hora antes a pesar del daño que pueden hacer a uno de los tejidos productivos
más débiles de Europa, en el pais con más paro de Europa por décadas
9
K
113
#5
Graffin
#1
Ese tejido será el mismo que se iba a reventar con las sucesivas subidas del salario mínimo? O al igualar los permisos de paternidad? O al ampliarlos?. Que lastima que no esté aquí para explicarnoslo
6
K
75
#9
Leon_Bocanegra
#5
Si, el mismo. Yo no se si está gente es subnormal o es que "piensan diferente"
0
K
12
#12
mancebador
#1
Como bien sabes por experiencia propia estoy seguro
0
K
10
#14
Leon_Bocanegra
*
#12
No, no soy votante de esos partidos. De hecho solo he votado dos veces en mi vida. La primera vez me equivoqué y pensando que IU iba a seguir la senda de Anguita voté al inútil de Frutos. La segunda fue en las últimas europeas a Bildu y solo por el respeto que me merece Oskar Matute.
Pero buen intento, compañero camarada.
Eso sí, no diría que no a un buel dildo con púas oxidadas por el culo. Que uno tiene sus vicios.
1
K
22
#17
DenisseJoel
#14
Por en medio hubo un partido de izquierdas que llegó a ser la formación con más intención de voto.
Pena que a muchos os pillara durmiendo.
0
K
11
#20
Leon_Bocanegra
#17
te refieres a ese partido que se cargó los movimientos sociales. El partido liderado por un empresaurio?
0
K
12
#2
Harkon
*
Que no se haga tanto la víctima, esta señora sabía que podría haber sacado la reducción de Jornada en enero de 2024 mediante real decreto ley y forzando a Junts al SÍ a cambio de sacar la ley de amnistía.
Sin la ley de amnistía en la mesa sabía que no tenía poder de negociación con Junts.
La alternativa es que ha sido una inepta e ignorante que desconocía algo evidente.
Lo dejo a la elección del lector, ninguna de las opciones son buenas y no sé que será peor, que piensen que es mala e inteligente o que es idiota (y yo no creo que sea idiota, así que me queda la otra alternativa)
4
K
63
#6
Leon_Bocanegra
*
Ostia esta si que es buena. Forzar a junts a aprobarla a cambio de la amnistía. Pues ya tenemos escusa para culpar al gobierno de cada ley que no salga adelante.
Simplemente decimos que podían haberla sacado antes y forzar a junts a aprobarla a cambio de la amnistía.
Del comentario del otro, del que se monta películas dignas de Hollywood,mejor no comento nada. Reportado por el bulo del sueldo de la Montero y a otra cosa.
1
K
22
#4
mefistófeles
Por lo pronto, es a ella a quienes han dejado sola hasta los de su partido...
www.meneame.net/story/ministros-psoe-plantan-yolanda-diaz-congreso-ant
1
K
22
#8
Leon_Bocanegra
#4
tu comentario no corresponde a lo que dice la noticia que enlazas.
Tampoco recibió Yolanda Díaz el apoyo de la bancada socialista. Mientras los diputados de Sumar se ponían en pie para aplaudir a la vicepresidenta
0
K
12
#10
mefistófeles
#8
Entiendo que sí....ella dice que el no le pasará factura a la derechona, y por lo pronto es a ella a quien le han dado la espalda los de su propio partido.
Serán formas de verlo, supongo.
1
K
21
#11
Leon_Bocanegra
#10
cuando le han dado la espalda los de su propio partido?
0
K
12
#19
mefistófeles
#11
Mira el enlace que puse.
0
K
10
#21
Leon_Bocanegra
#19
si, ese enlace es el que desmiente tu afirmación. Te lo copio de nuevo. De tu enlace
Tampoco recibió Yolanda Díaz el apoyo de la bancada socialista.
Mientras los diputados de Sumar se ponían en pie para apludir a la vicepresidenta</i>,
0
K
12
#23
mefistófeles
#21
Ah, vale, que lo dices como miembro de Sumar y yo como miembro del gobierno y ministra de trabajo.
Ciertamente dije, en mi primer comentario, "su propio partido", lo cual es un error por mi parte, debería haber escrito "el gobierno"
Malentendido (por culpa mía) aclarado.
1
K
22
#24
Leon_Bocanegra
#23
ok todo aclarado.
0
K
12
#15
Pixmac
Juntarse con Junts ha sido la peor decisión de Pedro Sánchez. No ha hecho más que traerle quebraderos de cabeza, como era previsible. Debería haber repetido las elecciones, con la posibilidad de que algún diputado se moviera a su favor y no necesitara a Junts. Confiar en Junts es como hacerlo en una serpiente.
0
K
20
#7
Martillo_de_Herejes
A ver Yoli.... Junts dio los votos que hicieron posible que tú estés hoy de vicepresidenta, y de ministra de Trabajo. Pero de alguna manera la culpa es del pepé.
1
K
16
#22
Leon_Bocanegra
*
puedes citarme bien cariño, eres tú el que me tiene en el ignore a mi, no yo a ti.
#_18
@Eirene
hasta cuando vais a permitir que la gente cite a los que tiene en el ignore y los vuelva a ignorar antes de que puedan contestar. Porque este tipo ya me lo ha hecho varias veces
0
K
12
#18
strike5000
#-1 Me encanta cuando alguien cree que los votantes de los demás partidos son tontos y votan ciegamente pero los suyos lo hacen de manera responsable e informada.
0
K
10
#3
Hollywoodlandia
*
#_1
una cosa es cierta esta señora llego al poder de sumar sin primarias. No como Irene montero que movió cielo y tierra pidiendo el voto. En una conversación harkon me dice que donde han dicho ellos que tienen que vivir como pobres y que ellos no ganan un salario de rico.
Le he preguntado a chatgpt e Irene Montero gana entre 20.000, 25.000 euros entre pensión de ex diputada, salario euro diputada, dietas, dinero para movidas que le Dan. Una puta pasada. Me ha bloqueado
0
K
7
#13
MetalAgm
#3
¿Y eso es solo exclusivo de Irene o tooooooodos los eurodiputados lo cobran?...
1
K
24
#16
Hollywoodlandia
*
#13
adivina quien llegó al poder diciendo exactamente lo contrario.
Si no se puede señalar la hipocresía de esta gente por que son los buenos, los que están en contra de lo malo y por eso son bueno, entonces no tenéis solución.
0
K
7
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
