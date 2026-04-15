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Yolanda Calvo, psicóloga: "A veces no te pasa nada pero te quedas pensando en todo lo malo que podría haber pasado"

La ansiedad se ha convertido en uno de los problemas más extendidos en la sociedad actual, con un impacto directo no solo en la mente, sino también en el cuerpo. La psicóloga Yolanda Calvo ha abordado los mecanismos físicos de este trastorno y propone algunas estrategias prácticas para reducir sus efectos. La especialista recuerda que la ansiedad no es únicamente una emoción puntual, sino que puede convertirse en un hábito de preocupación constante. Cuando esto ocurre, el organismo entra en un estado de alerta sostenido.

| etiquetas: yolanda calvo , psicología , ansiedad , estrategias , respiración
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2 comentarios
2 1 4 K -10 calveame
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano *
Calvéame - Todo lo relacionado con el mundo de los sin-peine.

No es el sub adecuado, como las otras tres.
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carademalo #2 carademalo
#1 Calvo Sotelo era casi calvo; con la ansiedad se te cae el pelo; hay gente que se ha quedado calva esperando la variante del AVE a Ourense y el titular dice "tomar el pelo a los gallegos"; la de Martina Calvo ha sido por inercia.

La cosa es sensibilizar contra la calvicie.

:troll:
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menéame