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Yoko Ono suspende su actuación en Valencia “por los gritos insoportables de las fallas”
“Esto no es arte ni es cultura, son gritos”, ha protestado la artista, que no pudo conciliar el suelo en su hotel de Valencia.
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ocio
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#5
Moderdonia
¿Sabías que el congrio es el único pescado que pare con gritos?
7
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#7
sxentinel
#5
Somos los congritos y estamos requetebién con chispa ritmo y marcheta pa que te lo pases bien.
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#3
ThePato
Para los despistados, ojo a la cara de Chuck Berry
youtube.com/shorts/r7PlAZr39x4?is=lGg3iN9Xp90S1X48
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#10
KaBeKa
#3
creo que beatificaron al técnico de sonido que le cortó luego el sonido a SU micro
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#2
Galton
Uissss... casi, casi, me la cuelan...
2
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#1
Jaime131
No poder conciliar el "suelo" pone nervioso a cualquiera.
2
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#6
Cuñado
#1
Que viene a ser lo mismo que estar toda la noche comiendo techo.
1
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#4
jonolulu
La culpa de todo
0
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#8
Kleshk
*
¿No sería al revés?
Valencia cancela las fallas por los gritos insoportables de Yoko Ono
"
Vamos a estar más de un año en recuperarnos"
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11
#9
dapi24
Le pasó a Morrisey
www.20minutos.es/musica/morrissey-suspende-su-concierto-hoy-valencia-p
0
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9
#11
antesdarle
#9
es el mundo today
gracias caballero
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Valencia cancela las fallas por los gritos insoportables de Yoko Ono
"Vamos a estar más de un año en recuperarnos"