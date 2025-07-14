Yoko Ono deja de ser la villana: nuevas pruebas la exoneran de la ruptura de The Beatles

"El minuto en que conoció a Yoko, pasó de ser John a ser Lennon". Con esta observación, Martin Lewis desmonta décadas de especulación sobre la influencia de Yoko Ono en la separación de The Beatles. John y Paul se distanciaron por el paso del tiempo. A sus 92 años, Yoko Ono no planea escribir memorias para contrarrestar la imagen negativa que la ha acompañado durante décadas. Su hija dice: «Ella creía que podía cambiar el mundo, y lo hizo. Ahora puede estar en silencio, escuchar el viento y mirar el cielo. Es muy feliz, en un lugar feliz."