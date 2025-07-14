edición general
Yoko Ono deja de ser la villana: nuevas pruebas la exoneran de la ruptura de The Beatles

"El minuto en que conoció a Yoko, pasó de ser John a ser Lennon". Con esta observación, Martin Lewis desmonta décadas de especulación sobre la influencia de Yoko Ono en la separación de The Beatles. John y Paul se distanciaron por el paso del tiempo. A sus 92 años, Yoko Ono no planea escribir memorias para contrarrestar la imagen negativa que la ha acompañado durante décadas. Su hija dice: «Ella creía que podía cambiar el mundo, y lo hizo. Ahora puede estar en silencio, escuchar el viento y mirar el cielo. Es muy feliz, en un lugar feliz."

Pertinax #1 Pertinax *
Claaaaro, claro, claro.
antesdarle #4 antesdarle
En todo caso la responsabilidad sería de John Lennon que fue quien decidió traerla a las grabaciones y fue él quien decidió abandonar el grupo. Quizá Yoko Ono aceleró el proceso pero vamos que el fin era inevitable.
#5 XXguiriXX
#4 Eso es haber vivido poco o tener apenas perspicacia. Una persona puede cambiarte la vida para bien o para mal. El caso más reciente y notable es el de Pablo Iglesias e Irene Montero. El Pablo antes de Irene era muy diferente al de después de Irene.
antesdarle #7 antesdarle *
#5 era un proyecto que empezaron siendo unos adolescentes y cuando Paul anunció la disolución ya andaban casi en los 30. La vida cambia y es normal. Hay que ser bastante simple para creer que el tiempo no pasa. Pero vamos si una sola persona ajena era capaz de dinamitar un proyecto de una década, tan millonario, es que el grupo era tan frágil que tarde o temprano hubiese colapsado. Es infantil que a estas alturas se le siga cargando el muerto a Yoko de una decisión que tomaron cuatro personas adultas.
#2 poxemita
La culpa de todo "No" la tiene Yoko Ono.
alfon_sico #6 alfon_sico
#2 en todo habrá sus matices pero la tía a mi me parece tóxica directamente. Hay un documental en Movistar que muestra una novia que tuvo John entre el 72 al 75 a sabiendas de la propia Yoko que lo que quería es seguir teniendo controlado a John. Es la época de Miami que llega a encontrarse a Paul en una mansión y hay unas sesiones en la que toca la batería

Esa mujer sale en el documental con Sean Lennon y siguen teniendo una gran relación entre ellos

Yoko absorbió a John, estando en los ensayos de los beatles y John bebía los vientos por ella, le gustaba su transgresión y quiso avanzar en ese sentido

Pero tóxica era un rato aunque quieran negarlo.
#8 abuelillo *
#6 Para apoyar tu tesis dices que: el tío le pone los cuernos y la toxica es ella ? o_o
No había un ejemplo mejor ?
alfon_sico #9 alfon_sico
#8 mejor mírate el documental y se entiende mejor. Entre ellos tuvieron también una época que no se soportaban, en parte porque John estaba muy enganchado. Se lío con la ayudante de Yoko entre otras cosas porque la propia Yoko le interesaba tenerlo cerca para cuando ella quiso recuperarlo
alfon_sico #10 alfon_sico
#9 pongo el link www.movistarplus.es/documentales/el-otro-amor-de-john-lennon/ficha?tip

Pero vamos que la Yoko Ono era tóxica y su relación también es bastante objetivo
alfon_sico #11 alfon_sico
#6 donde he puesto Sean quería decir Julian
