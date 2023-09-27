“Yo limito la jornada para que se trabaje menos ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué?”, la pregunta esclavista de un referente de la UIA en el debate por la reducción de la jornada laboral argentina

En la Comisión de Legislación del Trabajo, Julio Cordero cuestionó que "el Estado disponga una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas". "Yo limito la jornada para que se trabaje menos ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué?", se preguntó. Es uno de los hombres de Paolo Rocca en la UIA.