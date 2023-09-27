edición general
“Yo limito la jornada para que se trabaje menos ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué?”, la pregunta esclavista de un referente de la UIA en el debate por la reducción de la jornada laboral argentina

En la Comisión de Legislación del Trabajo, Julio Cordero cuestionó que "el Estado disponga una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas". "Yo limito la jornada para que se trabaje menos ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué?", se preguntó. Es uno de los hombres de Paolo Rocca en la UIA.

Dakaira #5 Dakaira
¿Para qué, para ir afuera a hacer qué?

Tocarse el huevo derecho y luego el izquierdo. Aprender macramé. Jugar al parchís con los amigos. Bailar Tango a las cuatro de la tarde. Leer un libro. Meter barcos en botellas o hacer motores en miniatura.

No sé, se me ocurren muchas cosas para hacer la verdad...
2 K 48
jonolulu #1 jonolulu
Pocas cabezas abiertas hay
2 K 40
#3 k3ym4n
Pues guillotina y fuera
2 K 29
calde #6 calde *
"Es que vaya desperdicio de recursos que la gente ande por ahí, con la familia y los amigos, o que se pongan a estudiar una carrera... si pueden estar aquí, en su puesto de trabajo, haciéndome ganar dinero a mí!" :take:
1 K 24
#7 Zamarro
En Europa usabamos la Guillotina, aun podeis acceder a los planos y montar algunas.
1 K 20
Spirito #4 Spirito
Milei y sus psicópatas de extrema derecha.

Al payaso ese de extrema derecha lo ponía yo a trabajos forzados durante tres meses. ¡HdlgP!
1 K 18
#2 Robe7064
En diciembre un ultraderechista chileno, del partido de KKKast, se hizo famoso en el mal sentido al decir que para qué servía la jornada de 40 horas si uno solo podía ir a encerrarse a su casa [por el miedo a la delincuencia].

Parece que desde Hungría o EEUU mandan las mismas consignas para que las repitan en el Cono Sur
1 K 10
#8 eipoc
Para que luego digan que la lucha clases ya no existe. Está más viva que nunca.
0 K 10

