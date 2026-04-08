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Yo, Donald Trump, soy el imperio al final de la decadencia

Yo, Donald Trump, soy el imperio al final de la decadencia  

El manejo de la guerra de Irán evidencia los límites internacionales y la podredumbre interna del poderío de Estados Unidos

| etiquetas: trump , decadencia
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