Un yacimiento de Jaén puede convertirse en la mayor fuente de tierras raras de Europa

Osmond Resources ha informado que el depósito de monacita ha superado los ensayos metalúrgicos iniciales realizados en los laboratorios de SGS Lakefield. Entre los resultados se encuentra la obtención de un concentrado de monacita con un 19,4% de Óxidos de Tierras Raras Totales (TREO), lo que supone multiplicar por veinte la ley del mineral original. Asimismo el peso de los Óxidos de Tierras Raras Magnéticas (MREO), alrededor del 25% del concentrado corresponde a neodimio y praseodimio, elementos clave para la fabricación de imanes.