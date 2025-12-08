edición general
Ya tengo una "cuenta Trump"

Los estadounidenses nacidos entre 2025 y 2028 podrán recibir 1.000$ del Gobierno en una cuenta que creen sus padres exclusivamente para la inversión cuyos fondos estarán disponibles una vez que el menor cumpla 18 años. Algunos lo critican pero creo que el poder del interés compuesto justifica los beneficios a largo plazo. [...]. Cuando mi abuelo me preguntó qué quería como regalo de bat mitzvá, tuve un pedido poco usual: acciones de General Electric. Tenía 12 años cuando comencé a invertir en el mercado de valores.

Noeschachi #1 Noeschachi
Si la historia de esta chavala fuera un personaje de ficción se hablaría de clichés antisemitas
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Por ejemplo, si hoy retiraras una inversión de US$ 1.000 que hiciste hace 18 años en un fondo que replica el S&P 500, registrarías una ganancia de más del 200 %, o alrededor de US$ 4.000, según el desempeño del índice entre 2007 y 2025. (Aunque el Servicio de Impuestos Internos también se quedaría con una parte de eso).

Como el pobre sigue siendo pobre creyendo que no lo es. Y la operación no es mala, aunque el rédito para 18 años tampoco es que sea para que se considere Warrent Buffet.
Noeschachi #4 Noeschachi
#2 Un 200% no esta nada mal, pero desluce un poco recordar que entre 2007 y 2025 la inflación en EEUU ha sido del 56%
HeilHynkel #5 HeilHynkel
En 18 años ....
#6 harverto *
Otra pretendida medida de protección social, que sólo beneficia a ricos, vale.
Kantinero #3 Kantinero
Ahora que diga que no es seguidora de Trump y que no le esta haciendo propaganda encubierta del psicópata, todo ello sin que le crezca la nariz
