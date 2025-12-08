Ya tengo una “cuenta Trump”

Los estadounidenses nacidos entre 2025 y 2028 podrán recibir 1.000$ del Gobierno en una cuenta que creen sus padres exclusivamente para la inversión cuyos fondos estarán disponibles una vez que el menor cumpla 18 años. Algunos lo critican pero creo que el poder del interés compuesto justifica los beneficios a largo plazo. [...]. Cuando mi abuelo me preguntó qué quería como regalo de bat mitzvá, tuve un pedido poco usual: acciones de General Electric. Tenía 12 años cuando comencé a invertir en el mercado de valores.