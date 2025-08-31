Del "ya no me gusta viajar" al "sofá, mantita y peli": la clase media española se adapta a la escasez (decreciendo voy)

El artículo analiza cómo la clase media española, afectada por la pérdida de poder adquisitivo, adapta sus hábitos y construye discursos para resignificar sus renuncias. Viajar menos, reparar objetos o pasar vacaciones en el pueblo se presentan como elecciones éticas o sostenibles, pero responden a la imposibilidad económica. Los sociólogos lo explican como “preferencias adaptativas”: hacer de la necesidad virtud. Así, la clase media transforma limitaciones en símbolos culturales, mientras barrios y vivienda reflejan esta nueva realidad.
