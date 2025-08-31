edición general
Del "ya no me gusta viajar" al "sofá, mantita y peli": la clase media española se adapta a la escasez (decreciendo voy)

El artículo analiza cómo la clase media española, afectada por la pérdida de poder adquisitivo, adapta sus hábitos y construye discursos para resignificar sus renuncias. Viajar menos, reparar objetos o pasar vacaciones en el pueblo se presentan como elecciones éticas o sostenibles, pero responden a la imposibilidad económica. Los sociólogos lo explican como “preferencias adaptativas”: hacer de la necesidad virtud. Así, la clase media transforma limitaciones en símbolos culturales, mientras barrios y vivienda reflejan esta nueva realidad.

| etiquetas: clase media , pérdida de poder adquisitivo , consumo y estilo de vida
#6 Icelandpeople
Clase media.

xD xD
manuelpepito #7 manuelpepito
Clase media que no puede ni viajar. Pobres e idiotas.
#11 Leon_Bocanegra
#9 tampoco hay que agobiarse, el perro está en las últimas. Enseguida vendra el PP y con suerte no estará solo, Vox hará la fuerza suficiente para que entre los dos partidos nos saquen de esta ruina Sanchísta.
Solo nos queda Vox {0x1f4aa} {0x1f49a}
#12 carlosjpc *
#11 a mi hitler se me queda corto, no me nombres rojos de mierda.
#13 Leon_Bocanegra
#12 si tú supieras lo que haría Hitler contigo ya verías que risas.

Venga, buscate a otro para hablar que no tengo costumbre de mantener conversaciones con gente sin alma , humanidad ni empatía.
#14 carlosjpc *
#13 empatía es lo que te falta a tí, perdazo de mierda. Espero, que digo, estoy seguro que pronto te vendrá la mierda que predicas para los demás.
#16 Leon_Bocanegra
#14 no sabes la alegría que me da que alguien como tú me llames pedazo de mierda. Gracias :-*
Destrozo #17 Destrozo
#11 no sé si me está fallando el detector de sarcasmo o es que lo dices en serio
#18 Leon_Bocanegra *
#17 cambiale las pilas al aparato.
Eso sí, el que dice que pp y vox son rojos de mierda y que Hitler se le queda corto, lo dice en serio.
#1 escultor1999
Se puede leer en modo lectura, sino aquí teneis otras opciones para leerlo. www.removepaywall.com/search?url=https://www.elconfidencial.com/econom
antesdarle #8 antesdarle
Más pobres que las ratas xD pero clase media compartiendo la cuenta de turno
Sinyu #4 Sinyu
Pues si las clases medias son las que soportan al Estado y estas no se pueden permitir los pequeños lujos, y le sumas la deuda pública disparada, a la que venga otra crisis habrá recortes que nos dejarán en alpargatas y poco mas.
platypu #19 platypu
El cohete pedro, el cohete
banense #10 banense
La clase media no? Quieren mantener una clase media que no existe para que sean ellos los que peleen contra la clase obrera.
#15 sliana
Esa clase media que finalmente de da cuenta de que es clase trabajadora y no cobra lo suficiente para hacer cosas que he en la tele. Bonito baño de realidad.
#3 Leon_Bocanegra
Es muro de pago, pero si dentro no voy a encontrar un artículo sobre como el confidencial con su manipulación contribuye al empobrecimiento de la sociedad, paso de leerlo
#9 carlosjpc *
#3 Se entiende, todavía hay cerdos que pueden permitirse vivir como hace 10 años porque viajan en el cobete sosialista y les viene hasta bien que los fachapobres no les molesten en carretera, alojamiento, calitas... Perdon, que no me acordaba de putín, del clima cambiatico, de las terribles pandemias y eso
#5 cocococo *
Muchísima gente que dice ser de clase media en realidad es gente pringada trabajadora que se cree que por llegar a fin de mes está económicamente por encima de muchos mortales.

Solamente hay una clase social verdadera, el humano mortal que se va a tomar por culo en un instante si comparamos en tiempo con la edad del Universo, el ser que de un polvo nació y en polvo se convirtió... pero muchos meneantes creen que son de clase media e inmortales.
#2 Aas59
A ver si es verdad y los madrileños dejáis de ir tanto a Gandía y empezáis a conocer el país, que buena falta os hace.
