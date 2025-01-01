edición general
6 meneos
32 clics

"Ya no gastamos dinero en Ucrania" [ENG]  

A partir de 2:57:15 más o menos empieza la fiesta. "Ya no gastamos dinero en Ucrania. Nos estaba estafando un presidente que no sabía lo que hacía" "No culpo a Ucrania. O sea, si vienen y piden 100.000 millones de dólares, los consiguen. Pero nos esperaban 350.000 millones de dólares" "Ahora ganamos dinero. No quiero ganar dinero con Ucrania. Quiero que termine la guerra porque quiero salvar todas esas vidas" "el mejor vendedor" "Siempre venía al país y salía con 50.000 millones de dólares"

| etiquetas: eeuu , ucrania , trump , zelenski , declaraciones
6 0 1 K 83 actualidad
2 comentarios
6 0 1 K 83 actualidad
suppiluliuma #1 suppiluliuma
Zazis de MNM extasiados ante su Dios-Emperador Donald I de Orange, El Pacifista, en 3,2,1,...
1 K 19
azathothruna #2 azathothruna
Y asi la rebelion del maidan queda en nada.
Desde hace DECADAS es patetico apostar por los colonizadores
0 K 12

menéame