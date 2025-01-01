"Ya no gastamos dinero en Ucrania" [ENG]  

A partir de 2:57:15 más o menos empieza la fiesta. "Ya no gastamos dinero en Ucrania. Nos estaba estafando un presidente que no sabía lo que hacía" "No culpo a Ucrania. O sea, si vienen y piden 100.000 millones de dólares, los consiguen. Pero nos esperaban 350.000 millones de dólares" "Ahora ganamos dinero. No quiero ganar dinero con Ucrania. Quiero que termine la guerra porque quiero salvar todas esas vidas" "el mejor vendedor" "Siempre venía al país y salía con 50.000 millones de dólares"
| etiquetas: eeuu , ucrania , trump , zelenski , declaraciones
Desde hace DECADAS es patetico apostar por los colonizadores