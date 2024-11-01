Ya se ha vendido prácticamente todo el aceite de oliva producido, por lo que esperan que los precios en origen sigan al alza

A pesar de que los aranceles impuestos por Estados Unidos ya estaban en vigor, los datos hechos públicos por la AICA demuestran que ya hemos vendido, entre octubre de 2024 y agosto de 2025, el 94% de la cosecha, y quedan tres meses (septiembre, octubre y noviembre) hasta que volvamos a iniciar la nueva campaña de recolección y tengamos aceite suficiente en las bodegas, por lo que UPA Andalucía espera que los precios en origen sigan al alza.