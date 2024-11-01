edición general
Ya se ha vendido prácticamente todo el aceite de oliva producido, por lo que esperan que los precios en origen sigan al alza

A pesar de que los aranceles impuestos por Estados Unidos ya estaban en vigor, los datos hechos públicos por la AICA demuestran que ya hemos vendido, entre octubre de 2024 y agosto de 2025, el 94% de la cosecha, y quedan tres meses (septiembre, octubre y noviembre) hasta que volvamos a iniciar la nueva campaña de recolección y tengamos aceite suficiente en las bodegas, por lo que UPA Andalucía espera que los precios en origen sigan al alza.

Galero #5 Galero
¿No lloraban por los aranceles de EEUU? Algo no cuadra, de nuevo.
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#5 ¿Has visto alguna vez en tu vida agricultores diciendo que va a ir bien la cosecha?

A toro pasado sí, pero de la cosecha actual y siguientes, yo siempre les he visto llorar por una cosa u otra.
eltxoa #1 eltxoa
Me pase al de girasol hace ya tiempo. Para las ensaladas unas gotitas de oliva y ya está!
#7 pirat
#1 Yo igual, he reducido su uso al mínimo y casi mejor. Sigo sin comprar del de oliva cuando nunca había comprado otro.
Ahora tampoco compro huevos, chocolate, reducí el consumo de pasta y le he levantado el castigo a la morcilla de burgos gracias a un meneante que me informó que un botarate de la denominación de origen había sido fulminado tras unas declaraciones casposas.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
me la pela, a reirse de otro, que lo usen de lubricante para que se metan los olivos por salvase la parte
Lamantua #8 Lamantua *
Pero si el bueno es el de girasol… Decían los hijos de puta de turno hace años. :troll:
#2 gyllega
No os preocupéis que en cuanto venga la nueva cosecha vuelve a bajar
#3 mancebador
#2 Supongo que es el típico comentario de cuñado, ¿verdad?  media
