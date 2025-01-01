La Xunta tarda casi una semana en prohibir la caza en Ourense mientras la permite en el resto de Galicia  

La prohibición fue firmada el miércoles 13 por el subdirector general de Espacios Naturales, Tomás Fernández-Couto, pero ha entrado en vigor este lunes. Aunque hay incendios en otras zonas de Galicia, sobre todo en Lugo, la actividad cinegética sólo se limita en Ourense. La Consellería de Medio Ambiente ha publicado este 18 de agosto en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una resolución que prohíbe desde este lunes "toda actividad cinegética en toda la provincia de Ourense".