edición general
3 meneos
245 clics

Xia celebra su cumpleaños número 20 con gambas y hielo  

Xia celebra en Memphis su vigésimo cumpleaños, a pesar de que se esperaba que iba a vivir 15 años. Y lo ha celebrado con gambas y hielo.

| etiquetas: xia , cumpleaños
2 1 1 K 29 OYOYOY
3 comentarios
2 1 1 K 29 OYOYOY
senador #3 senador
Yo creía que una versión de Linux Mint.
0 K 9
#1 rafeame
Falta la etiqueta oyoyoyoy
0 K 7
#2 ExtremeñoOrgulloso
Pensaba que era un sindicato, pero no. FELICIDADES Xia
0 K 6

menéame