Xi Jinping se pronuncia de forma velada sobre Venezuela: “Las prácticas de intimidación hegemónica afectan gravemente al orden internacional”

En su primera intervención pública después del ataque de Estados Unidos a Venezuela, el presidente chino, Xi Jinping, ha lanzado este lunes una crítica velada al presidente estadounidense, Donald Trump: “Las prácticas de unilateralismo y de intimidación hegemónica están afectando gravemente al orden internacional”, ha afirmado el mandatario comunista durante una reunión con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, celebrada en Pekín. Xi, que rara vez señala de forma expresa a ningún Estado o mandatario en sus alocuciones, no se ha referi

Los chinos siguen haciendo diplomacia como en el mundo antiguo, en vez de dedicarse a faltar por las redes sociales y a poner Tweets hechos con IA donde se vea a Trump vestido de John Wayne.

Ya me resulta chocante.
Ya no hay orden internacional, eso es un bulo que algunos países todavía defienden, ya vendrán los de siempre y el muro de pago.
La única forma de parar la deriva imperialista de EEUU es que otro de su tamaño le plante cara y de diga "hasta aquí", pero eso supondría otra guerra fría o bien la tercera guerra mundial y posiblemente, la definitiva.
