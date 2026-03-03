·
Xavier García Albiol anuncia que Badalona será el primer Ayuntamiento del PP en prohibir los pisos turísticos
El Ayuntamiento de Badalona, que lidera Xavier García Albiol (PP), prohibirá los pisos turísticos a partir de este verano. Así lo anunció el segundo teniente de Alcaldía,...
pisos
especulacion
vivienda
actualidad
#1
starwars_attacks
por fin un político del pp haciendo buena política.
7
K
64
#7
Mangione
#1
0
K
9
#8
antesdarle
#1
bueno Albiol es mucho más que el PP, Albiol se monta mañana otro partido y no tengo dudas de que volvería a salir otra vez como alcalde
1
K
19
#3
Asimismov
#0
Dupe:
meneame.net/story/albiol-prohibira-pisos-turisticos-badalona-antes-ver
2
K
34
#4
lectordigital
#3
no es el mismo medio
0
K
9
#6
Asimismov
#4
dicen lo mismo
2
K
34
#9
lectordigital
#6
la redacción de la noticia es diferente
0
K
9
#10
Asimismov
#9
ya te apañas tú solito que ya hiciste la primera comunión.
0
K
13
#5
Cehona
Mira que no comulgo con Albiel, pero es lo más sensato que he escuchado con el problema de la vivienda.
Las VUT como génesis del problema.
2
K
29
#11
Chinchorro
Esto lo tienen que ver mis ojos: un político del PP ocupándose de un problema
real
de la población donde gobierna. Albiol, por tus muertos, hazme creyente!
1
K
24
#12
MenéameApesta
Un reloj estropeado da bien la hora dos veces al día y un nazi de mierda puede hacer cosas bien pero no cambia el hecho de que sea un nazi de mierda.
0
K
10
#13
EldelaPepi
Es del PP. Ya sabemos la querencia que ese holding criminal tiene a la mentira.
Miente, hasta que no demuestre lo contrario.
0
K
8
#2
julespaul
*
Se acercan elecciones municipales y ves a los políticos del PP diciendo cosas que luego no cumplen.
0
K
6
