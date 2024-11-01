edición general
xAI obliga a sus empleados a proporcionar datos biométricos para entrenar a su IA

La empresa de inteligencia artificial xAI, fundada por Elon Musk, está bajo escrutinio tras revelaciones de que obligó a sus empleados a proporcionar datos biométricos, incluyendo imágenes faciales y grabaciones de voz, para entrenar a su nueva IA acompañante, apodada "Ani". La práctica, presentada como un requisito laboral, ha generado fuertes preocupaciones éticas sobre la privacidad, el consentimiento y el posible uso indebido de la información personal.

skaworld #1 skaworld
Hace ya bastante tiempo que sospecho que Musk se esta fabricando una robopilingui que le acaricie el manubrio y le ria las gracias...
1 K 23
#4 Einwanderer
#1 Con los complejos de ese tío, eso debe de pertenecer más al campo de la nanorrobótica.
1 K 18
Fernando_x #2 Fernando_x
Me imagino a los empleados poniendo caras y voces raras para entrenar la IA.
0 K 10
#3 djemili
El hecho de obligar me parece muy fuerte. Una cosa es que pidan voluntarios, ya que estás por ahí... la otra es que por contrato te obliguen. Elon Musk es un déspota.
0 K 8

