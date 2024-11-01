xAI obliga a sus empleados a proporcionar datos biométricos para entrenar a su IA

La empresa de inteligencia artificial xAI, fundada por Elon Musk, está bajo escrutinio tras revelaciones de que obligó a sus empleados a proporcionar datos biométricos, incluyendo imágenes faciales y grabaciones de voz, para entrenar a su nueva IA acompañante, apodada "Ani". La práctica, presentada como un requisito laboral, ha generado fuertes preocupaciones éticas sobre la privacidad, el consentimiento y el posible uso indebido de la información personal.