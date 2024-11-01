Wyoming responde a las acusaciones de Abascal contra Sánchez por el brote de hantavirus: "Este pavo es el tercero"

"Pedro Sánchez envía a un matrimonio de militantes socialistas holandeses a visitar un sitio repleto de excremento de rata en Argentina. Los monta en un crucero de lujo pagado seguramente con el dinero de los presupuestos que no le ha dado a ETA y los pone a contagiar a gente desde todo el planeta provocando una alerta mundial",resumió.El presentador dejó claro durante el programa su desconcierto ante el tono empleado por el líder de Vox y recordó además el peso institucional que tiene dentro de la política española. "Este pavo es el tercero"