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Wyoming responde a las acusaciones de Abascal contra Sánchez por el brote de hantavirus: "Este pavo es el tercero"

Wyoming responde a las acusaciones de Abascal contra Sánchez por el brote de hantavirus: "Este pavo es el tercero"

"Pedro Sánchez envía a un matrimonio de militantes socialistas holandeses a visitar un sitio repleto de excremento de rata en Argentina. Los monta en un crucero de lujo pagado seguramente con el dinero de los presupuestos que no le ha dado a ETA y los pone a contagiar a gente desde todo el planeta provocando una alerta mundial",resumió.El presentador dejó claro durante el programa su desconcierto ante el tono empleado por el líder de Vox y recordó además el peso institucional que tiene dentro de la política española. "Este pavo es el tercero"

| etiquetas: wyoming , acusaciones , abascal , sánchez , hantavirus
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2 comentarios
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Doctorow #2 Doctorow
¿Se ha mochado un apéndice frontal en alguna capea?
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#1 Eldelcable
Tú calla, Wyoming. Mételos en uno de tus doscientos pisos.  media
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menéame