Wyoming alucina con la declaración de Íñigo Corral en el juicio al fiscal general: "Qué dominio de los tiempos, qué sudapollismo"  

"Más que en el Supremo, parece que le estén preguntando en el Trivial por la capital de Madagascar", Ante las preguntas de José Ignacio Ocio, abogado del Estado, sobre algunas de las cuestiones cruciales del caso del fiscal general, Álvaro García Ortiz, Corral dejaba todo un repertorio de gestos y acababa con un "menos mal" tras comunicar el abogado que no había más preguntas. "Qué expresividad, qué dominio de los tiempos, qué sudapollismo",