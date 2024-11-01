edición general
13 meneos
192 clics

Wyoming alucina con la declaración de Íñigo Corral en el juicio al fiscal general: "Qué dominio de los tiempos, qué sudapollismo"  

"Más que en el Supremo, parece que le estén preguntando en el Trivial por la capital de Madagascar", Ante las preguntas de José Ignacio Ocio, abogado del Estado, sobre algunas de las cuestiones cruciales del caso del fiscal general, Álvaro García Ortiz, Corral dejaba todo un repertorio de gestos y acababa con un "menos mal" tras comunicar el abogado que no había más preguntas. "Qué expresividad, qué dominio de los tiempos, qué sudapollismo",

| etiquetas: humor , personajes , actualidad , juzgado , nervios
10 3 2 K 48 actualidad
2 comentarios
10 3 2 K 48 actualidad
#1 cKr1
Tiene que ser una experiencia personal satisfactoria y plena el tener que trabajar con o para este señor. Menuda pinta de cretino histórico.
1 K 18
sotillo #2 sotillo
Si esto no es del club de la comedia…ya están tardando
0 K 10

menéame