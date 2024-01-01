edición general
Wplace - Pinta el mundo

Wplace es un lienzo colaborativo en tiempo real compuesto por píxeles superpuestos sobre el mapa mundial, donde cualquiera puede pintar y crear arte de forma conjunta.

woody_alien #1 woody_alien
Debe tener algún tipo de moderación, no se ve ninguna polla.
gringogo #2 gringogo
#1 Rudimentarias, pero las hay. Y algún carapolla también.  media
