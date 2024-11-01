'Workslop', los documentos de oficina generados con IA que reducen la productividad en lugar de aumentarla

A medida que la adopción de la IA generativa se ha masificado, también ha surgido un fenómeno inesperado: la aparición del workslop, un término que describe contenido generado por IA que parece profesional, pero que realmente carece de sustancia real: mera palabrería oculta bajo una profesionalísima retórica corporativa. Esta nueva avalancha de 'ruido digital' no está logrando más que hundir la productividad, erosionar la confianza y generar más trabajo del que elimina.