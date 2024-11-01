edición general
5 meneos
12 clics
'Workslop', los documentos de oficina generados con IA que reducen la productividad en lugar de aumentarla

'Workslop', los documentos de oficina generados con IA que reducen la productividad en lugar de aumentarla

A medida que la adopción de la IA generativa se ha masificado, también ha surgido un fenómeno inesperado: la aparición del workslop, un término que describe contenido generado por IA que parece profesional, pero que realmente carece de sustancia real: mera palabrería oculta bajo una profesionalísima retórica corporativa. Esta nueva avalancha de 'ruido digital' no está logrando más que hundir la productividad, erosionar la confianza y generar más trabajo del que elimina.

| etiquetas: ia generativa , hype , humo , baja productividad
4 1 0 K 51 tecnología
1 comentarios
4 1 0 K 51 tecnología
nopolar #1 nopolar
Efectivamente, la IA generativa es el perfecto generador de morralla. En cosas donde haya que rellenar dando el pego sin que importe mucho el contenido es perfecta. En cosas que requieran precisión o concisión es pegarse un tiro.
1 K 19

menéame