¿Por qué Woody está calvo (y panzón) en Toy Story 5? Conoce las teorías

La mención de Toy Story 5 en CinemaCon no solo emocionó por el regreso de los personajes, también encendió la conversación por un detalle inesperado: Woody no solo luce calvo, sino que incluso tendría “panza”. Este cambio físico ha sido suficiente para que los fans comiencen a construir teorías sobre su aspecto, en especial por la “calvicie” que ya se ha visto en adelantos. Aunque Pixar no ha confirmado nada dentro de la historia, hay varias explicaciones que circulan y que vale la pena revisar.