Woody Allen, aterrado al descubrir que la banda sonora de su próxima película será de Nacho Cano

Tras el acuerdo al que ha llegado con la Comunidad de Madrid para financiar su próxima película, Woody Allen se ha mostrado aterrado al descubrir que la banda sonora del filme correrá a cargo de Nacho Cano. En el contrato firmado con el gobierno de Ayuso se especifica, en la letra pequeña, que la música la compondrá el madrileño.
| etiquetas: woody allen , cine , hollywood , música , nacho cano , ayuso , pp
Y no encuentras querer
Que te haga mujer
Dime, luna de plata
¿Qué pretendes hacer con uno del PP?
Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah
Hijo la gran putaaaaaa