Winning Run. 1988. El nacimiento del 3D moderno en los videojuegos

En este vídeo desmontamos Winning Run (Namco, 1988): cómo el System 21 “Polygonizer” llevó el 3D real con dos 68000, DSP TMS320C25 en punto fijo, sin Z-buffer y con painter’s algorithm, clipping, back-face culling y rasterizado por scanline con sombreado plano. Verás cómo la display list, el pipeline (CPU→geometría→vídeo) y la cabina de movimiento eléctrica sincronizada a 60 Hz unieron hardware, software y experiencia para crear una sensación de conducción creíble, moviendo ~60.000 polígonos/s.
| etiquetas: winning run , namco , videojuegos , 3d , poligonos , retro , tecnologia