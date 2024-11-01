Windows 11 se actualiza y deja de reproducir contenido con DRM

Confirmado, cada nueva actualización de Windows 11 añade nuevos problemas, y los últimos llegaron con el parche con el código KB5065426. Esta actualización de Windows 11 24H2 ya acumula las quejas de los usuarios, los cuales han experimentado fallos al reproducir contenido protegido por DRM y HDCP tras actualizar su sistema operativo. Si bien la actualización es reciente, ya se ha identificado dónde podría estar el problema. Y todo apunta a que el fallo está en cómo Windows gestiona el módulo de protección DRM / HDCP y el Enhanced Video Render
