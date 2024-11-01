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William Rowan Hamilton: el niño prodigio que grabó el futuro en un puente

William Rowan Hamilton: el niño prodigio que grabó el futuro en un puente

El 16 de octubre de 1843, un hombre de 38 años caminaba junto a su esposa por la orilla del Royal Canal en Dublín, camino a una reunión de la Royal Irish Academy. De repente, se detuvo en el Broom Bridge sacó una navaja del bolsillo y, en un impulso irrefrenable, talló en la piedra la siguiente fórmula: i² = j² = k² = ijk = −1. Acababa de descubrir los cuaterniones, un nuevo sistema de números de cuatro dimensiones. Ese acto casi infantil —un matemático haciendo un graffiti— es uno de los momentos más legendarios de la historia de la ciencia.

| etiquetas: física , historia , cuaterniones , william rowan hamilton
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3 comentarios
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Asimismov #2 Asimismov
x² + y² + z² + t² = 0
Si solución en {R}
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placeres #3 placeres
Nota mirando en wikipedia como un poco mas de los cuaterniones me he dado cuenta de un detalle curioso. ¿No eran para trabajar gráficos tridimensionales usando rotaciones de matrices? , la versión en ingles es un poco arida.

wikipedia en castellano  4 de agosto de 1805 Dublín (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda)
wikipedia en ingles Born 4 August 1805 Dublin, Ireland

Parece que hay una batalla nacionalista sobre este hombre. Aunque vivió toda su vida en Dublin y solo viajes ocasionales a Inglaterra, ..no sabia que habia un trinity college en Dublin curioso,)
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FunFrock #1 FunFrock
Este no es el del Musical
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menéame