William Rowan Hamilton: el niño prodigio que grabó el futuro en un puente

El 16 de octubre de 1843, un hombre de 38 años caminaba junto a su esposa por la orilla del Royal Canal en Dublín, camino a una reunión de la Royal Irish Academy. De repente, se detuvo en el Broom Bridge sacó una navaja del bolsillo y, en un impulso irrefrenable, talló en la piedra la siguiente fórmula: i² = j² = k² = ijk = −1. Acababa de descubrir los cuaterniones, un nuevo sistema de números de cuatro dimensiones. Ese acto casi infantil —un matemático haciendo un graffiti— es uno de los momentos más legendarios de la historia de la ciencia.