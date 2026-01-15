edición general
Wikimedia celebra 25 años de conocimiento en su máxima expresión

Wikipedia, el mayor recurso de información en línea del mundo, celebra hoy su 25.º aniversario, conmemorando un cuarto de siglo dedicado a hacer accesible en todo el mundo un conocimiento confiable y generado por personas. A través de la campaña Wikipedia 25 , la Fundación Wikimedia, organización sin fines de lucro que administra Wikipedia, invita a todas las personas a descubrir la trayectoria de Wikipedia durante los últimos 25 años, a celebrar a las personas voluntarias que hacen posible el sitio y a formar parte del futuro de la plataforma.

Pepepaco #2 Pepepaco *
! Como pasa el tiempo ¡
Parece que fue ayer y han pasado 25 años ya.
Parece mentira que en una sociedad como la actual sobreviva y goce de tan buena salud un proyecto basado en el altruismo puro.
Esperemos que dure 25 años más.
gustavocarra #1 gustavocarra
Se puede seleccionar el idioma del comunicado de Wikimedia Foundation. Me hubiera gustado poner en negritas lo de "generado por personas", pero las tags cuentan como caracteres.
