Wikimedia celebra 25 años de conocimiento en su máxima expresión

Wikipedia, el mayor recurso de información en línea del mundo, celebra hoy su 25.º aniversario, conmemorando un cuarto de siglo dedicado a hacer accesible en todo el mundo un conocimiento confiable y generado por personas. A través de la campaña Wikipedia 25 , la Fundación Wikimedia, organización sin fines de lucro que administra Wikipedia, invita a todas las personas a descubrir la trayectoria de Wikipedia durante los últimos 25 años, a celebrar a las personas voluntarias que hacen posible el sitio y a formar parte del futuro de la plataforma.