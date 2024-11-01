edición general
Where Winds Meet revolucionará los juegos de mundo abierto

Where Winds Meet es un RPG de acción gratuito ambientado en la antigua China, donde el wuxia cobra vida con combates acrobáticos, misticismo y exploración libre. Llega el 14 de noviembre de 2025 a PS5 y PC, ofreciendo un vasto mundo sin pantallas de carga, historia profunda y modos para jugar solo o con otros. Con combates coreografiados por Stephen Tung Wai y sin sistema “pay-to-win”, combina calidad AAA, narrativa épica y un modelo justo de monetización.

videojuegos , mmo
#2 Quillotro
¿Ese titular es opinión o información?
#1 Jodere
Si es gratuito habrá que probarlo, voto positivo al canto.
Graffin #3 Graffin
Se sabe algo de requisitos mínimos?
Mi PC sufre mucho últimamente.
#4 Leon_Bocanegra
#3 vienen en el artículo
Graffin #5 Graffin
#4 Lo acabo de leer. Me ha podido el ansia de comentar.
