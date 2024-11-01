edición general
WhatsApp Malware: Hijacks para atacar a los bancos más grandes de Brasil [ENG]

El malware está diseñado para monitorear las pestañas activas del navegador y detectar URLs de instituciones financieras. Sí encuentra una coincidencia, se comunica con un servidor remoto. Hijacks para atacar a los bancos más grandes de Brasil Los analistas de amenazas han descubierto similitudes entre un malware bancario llamado Coyote, y un programa malicioso recientemente revelado denominado Maverick, que se ha propagado a través de WhatsApp.

Pitufo
Se propaga mediante WhatsApp web en Google Chrome y Brave enviándose a los contactos y monitoriza las pestañas que correspondan a bancos. Esto puede escocer.
