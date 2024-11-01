edición general
Web Rewind, un soplo de aire rancio pero entrañable que llega desde la Internet del pasado: 1996

El Web Rewind creado por Opera para celebrar su 30º aniversario es un auténtico rebobinado de la Web a 1996, el año en que se creó el navegador alternativo a los que dominaban en aquella época: Netscape Navigator e Internet Explorer. La web es curiosa como momento remember, y solo hace falta mantener pulsada la barra espaciadora para ir saltando al azar por lo que estuvo de moda en las últimas tres décadas: desde recopilaciones de memes a módems conectándose o a los programas P2P.

#1 capitan.meneito
Mola jejeje
ccguy #2 ccguy
Via microsiervos
#3 capitan.meneito
Ah, el sonido del modem.
Me pone de buen humor.
