edición general
10 meneos
48 clics
Web Minecraft 24/7 en streaming: ¿Puede Internet matar al dragón jugando por turnos de 2 minutos?

Web Minecraft 24/7 en streaming: ¿Puede Internet matar al dragón jugando por turnos de 2 minutos?

He montado minuteminecraft.com, un partida de Minecraft que se juega en el navegador, con streaming 24/7 a twitch, donde cada persona tiene 2 minutos para jugar antes de pasar el turno al siguiente. El mundo es compartido y persistente. Entra y avanza lo que puedas antes de pasar turno.

Montado en un servidor linux en Europa, usando webrtc.

| etiquetas: minecraft , web , streaming , crowdplay
9 1 0 K 57 Videojuegos
3 comentarios
9 1 0 K 57 Videojuegos
Ludovicio #2 Ludovicio *
#0 Si no requiriese login con Google/MS ya estaría jugando :-(

No quiero dar mis datos para eso.
1 K 21
Torocatala #3 Torocatala
#2 El tema del social login era por reducir fricción, un login normal a la vieja usanza sería aceptable? De alguna forma me gustaría identificar visitantes para gestionar el griefing descontrolado
0 K 9
Torocatala #1 Torocatala
Autor aquí. Llevo unos meses montándolo ratos sueltos. El stack, por si a alguien le interesa: un Paper server corre en un Hetzner, un headless Minecraft cliente renderiza con Sodium en una GPU, FFmpeg captura el display, mediamtx sirve por WebRTC al navegador. Los inputs del usuario viajan por WebSocket y se inyectan al cliente con xDotool.
Login opcional con Google o Microsoft; sin login podéis mirar.

Se agradecen opiniones!
1 K 16

menéame