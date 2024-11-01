La web y 'app' infoDANA Recuperación han costado más de 275.000 euros y han registrado 839 visitas y 732 descargas

La web y 'app' infoDANA Recuperación han costado un total de 277.262,42 euros y han registrado 839 visitas y 732 descargas entre el 26 de noviembre al 2 de diciembre, según ha señalado el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una batería de preguntas de Vox sobre este proyecto, puesto en marcha por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Se trata de un encargo único y su desarrollo ha corrido a cargo de Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), al que fue adjudicado el proyecto a través del...